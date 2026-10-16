La final del Reducido del Promocional Amateur se define en Moreno

Defensores de Glew y Social Atlético Televisión empataron 1-1 en el partido de ida y buscarán quedarse con la serie el próximo fin de semana, en el estadio 12 de Agosto, en Moreno. El ganador enfrentará al vencedor del desempate de la Primera C por un lugar en la Promoción.

El encuentro de ida se disputó en el estadio Glorioso Parque Roma.

Thiago Rodríguez abrió el marcador para el conjunto local sobre el cierre del primer tiempo, mientras que Rodrigo Suárez anotó el empate para el SAT a los nueve minutos del complemento.

A los 15 minutos de la segunda etapa, Agustín Basualto fue expulsado en el equipo visitante, que logró sostener la igualdad hasta el final.La revancha definirá qué equipo avanzará a la Promoción por un lugar en la Primera C.