Incidentes en la Marcha Federal Universitaria: hubo gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes

La quinta Marcha Federal Universitaria, realizada este jueves en las inmediaciones del Congreso, registró enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad antes del acto central.

Los incidentes comenzaron después de las 15.30, cuando un grupo de personas arrojó piedras y otros objetos hacia el Parlamento y dañó elementos del mobiliario urbano.

Ante esa situación, efectivos de Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo de dispersión con gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma y camiones hidrantes.

El uso de gases también afectó a trabajadores del anexo de la Cámara de Diputados. Durante la cobertura de la movilización, además, se denunciaron agresiones a integrantes de la prensa, entre ellos un camarógrafo que se encontraba fuera de peligro.

Según la información difundida durante la jornada, el SAME asistió a tres personas.

Un hombre no necesitó ser trasladado, mientras que una mujer de 57 años fue derivada al Hospital Ramos Mejía por una sospecha de accidente cerebrovascular.

Otra mujer recibió atención por dificultades respiratorias.

Fuentes policiales informaron, además, que dos efectivos de la Policía Federal resultaron heridos y que un manifestante fue detenido por la Policía de la Ciudad.

Los enfrentamientos se extendieron por sectores de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia y provocaron la desconcentración de parte de los asistentes.

La lluvia que comenzó poco después también contribuyó a que los manifestantes se retiraran.

Pese a los incidentes, las organizaciones convocantes realizaron el acto central en otro sector de la plaza.

Allí, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otras entidades, sostuvieron el reclamo por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.