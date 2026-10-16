Incendio en el barrio Pompeya

Bomberos Voluntarios de Merlo acudieron este jueves a un incendio en las calles Garat y Catamarca, en el barrio Pompeya, donde el fuego afectó a varias viviendas.

En el operativo participaron dotaciones del Cuartel Central y de los destacamentos de Parque San Martín, Pontevedra y Merlo Norte.

Tras lo ocurrido, se reciben donaciones para las familias afectadas en la Delegación de Pompeya, ubicada en Campichuelo 1265, entre Tarija y Garat.

Central de Alarmas: 0220-482-2222.

Info y foto: Bomberos Voluntarios de Merlo