Menudeo a domicilio: la PFA arrestó a un hombre que comercializaba drogas en la zona oeste del conurbano

En continuidad con los lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a un sujeto acusado de comercializar estupefacientes.

La presente causa tuvo su génesis en septiembre del corriente año, cuando la División Operaciones Área Metropolitana Oeste recibió un oficio judicial procedente del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del Dr. Ricardo Andrés Tripaldi.

En el marco de dicha manda judicial, se ordenaba iniciar una pesquisa en torno a un domicilio ubicado en la localidad de González Catán, partido bonaerense de La Matanza, el cual concentraría diversas maniobras ligadas al narcomenudeo.

Por ello, el personal policial desarrolló amplias tareas de campo, filmaciones, registros fotográficos y análisis de datos, estableciendo que el inmueble en cuestión sería utilizado para el fraccionamiento y posterior expendio de sustancias ilícitas.

Habiéndose reunido las pruebas requeridas, la nombrada autoridad judicial dictaminó la realización del correspondiente allanamiento en la finca emplazada sobre la calle Finochietto, dentro del barrio denominado “Villa Dorrego”.

En consecuencia, los federales irrumpieron en el lugar y detuvieron a un hombre, sindicado de llevar adelante las citadas prácticas delictivas.

Además, secuestraron varias dosis de marihuana, dos armas blancas de fabricación casera tipo “faca”, siete teléfonos celulares, dinero en efectivo en billetes de baja denominación, recortes de nylon y documentación de interés para la justicia.

El detenido, de nacionalidad argentina y 47 años de edad, quedó junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).

Ante la presencia de movimientos sospechosos que pudieran estar vinculados con la elaboración o comercialización de estupefacientes, la ciudadanía puede aportar información llamando al 0800-333-7642, una línea de denuncia anónima, gratuita y de alcance nacional; o enviando un correo electrónico a la casilla denunciadrogas@policiafederal.gov.ar.

Tu información puede ser clave para combatir este delito. Decí lo que sabés. Construí el país que querés.

Con info PFA