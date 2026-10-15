Otorgaron prisión domiciliaria a la ex funcionaria judicial investigada por estafa con escaneo de iris

Albertina Mangini, una ex funcionaria judicial bonaerense investigada por su presunta participación en una organización dedicada a obtener datos biométricos mediante el escaneo del iris para abrir cuentas en billeteras virtuales, recibió el beneficio del arresto domiciliario.

La causa investiga una presunta maniobra para canalizar dinero proveniente del juego clandestino a través de cuentas digitales abiertas con datos de otras personas.

El monto bajo investigación supera los 27.000 millones de pesos.

La medida fue concedida por el Juzgado de Garantías N.º 6 de La Plata, luego de que la defensa solicitara una morigeración de la prisión preventiva y expusiera problemas de salud de la imputada.La resolución contempla el uso de un dispositivo de monitoreo electrónico, con pulsera y geolocalización, además del seguimiento del Patronato de Liberados bonaerense.

También establece la prohibición de mantener contacto, de manera directa o indirecta, con la víctima, los testigos y los demás imputados.Sin embargo, el beneficio no implica que la investigación haya concluido.

Según publicaciones posteriores, su aplicación dependía de que la resolución quedara firme y se concretara la instalación del sistema de monitoreo.

La investigación está a cargo de la fiscal Betina Lacki, de la UFI N.º 2 de La Plata, y contempla posibles delitos de asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos y lavado de activos agravado por la habitualidad.

En la causa también están imputados Ignacio Leonel Marchioni y Mauro Perrotta.

Mangini fue detenida en agosto de 2026.

La Justicia continúa investigando el funcionamiento de la presunta organización y la participación que habría tenido cada uno de los acusados.