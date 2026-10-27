Intendenta Mariel Fernández en San Juan: “La mirada federal de la Argentina es fundamental para que podamos salir adelante”

_La intendenta de Moreno participó de un encuentro con la juventud universitaria de la Universidad Nacional de la provincia, se reunió con el exgobernador José Luis Gioja y firmó un convenio de cooperación con el intendente de Rawson, Carlos Munisaga_

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, participó de un encuentro con la juventud universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, donde compartió su experiencia de gobierno y las transformaciones realizadas en el distrito, con el bienestar de la comunidad como eje central de su gestión.

Durante la actividad, dialogó con las y los estudiantes sobre los desafíos de la gestión municipal y la responsabilidad de construir una alternativa política nacional.

Al respecto, expresó la necesidad de “recuperar un gobierno popular en cada rincón de nuestra Patria, para que todas y todos los argentinos volvamos a vivir con dignidad y felicidad”.

La actividad contó con el acompañamiento del exgobernador de San Juan y ex presidente del Partido Justicialista Nacional, José Luis Gioja, y del intendente de Rawson, Carlos Munisaga. Fernández también agradeció a Juan Pablo Gómez, secretario general a nivel nacional de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y a Ideas Espacio por la invitación y el recibimiento.

En el marco de su visita a la provincia, la jefa comunal mantuvo una reunión con Gioja, con quien analizó la situación política actual y destacó el valor y la trayectoria del compañero y la calificó como “una gestión muy valiosa, sobre todo para el pueblo sanjuanino”.

Posteriormente, Fernández se reunió con Munisaga y parte de su gabinete para intercambiar experiencias de gobierno, reflexionar sobre la situación que atraviesa el país y compartir propuestas para recuperar un gobierno nacional popular.

En ese contexto, la intendenta subrayó la importancia de una perspectiva federal y afirmó que “la mirada federal de la Argentina es fundamental para que podamos salir adelante”.

Como parte de la reunión, ambos intendentes firmaron un convenio de cooperación y ayuda mutua entre los municipios de Moreno y Rawson, destinado a formalizar el vínculo institucional y establecer un marco de colaboración entre los dos gobiernos.

Al finalizar la jornada, Fernández agradeció los encuentros y destacó la importancia del diálogo y el trabajo conjunto para construir “una Patria con justicia, dignidad e igualdad para todas y todos”.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno