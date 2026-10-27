La primera Feria del Libro de General Rodríguez cerró con premios a jóvenes escritores

Este domingo 25 de octubre se llevó a cabo el cierre de la primera edición de la Feria del Libro de General Rodríguez, organizada por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), luego de seis jornadas dedicadas a promover la literatura, la lectura y la producción cultural local.

Durante la semana, la feria reunió a editoriales de la región, escritores, escritoras y artistas, ofreciendo una amplia programación de presentaciones de libros, charlas, talleres y actividades culturales destinadas a públicos de todas las edades.

La jornada de cierre tuvo como protagonista la premiación del Primer Concurso Literario Juvenil “Alicia Digón”, una iniciativa que convocó a 83 estudiantes de distintas instituciones educativas de la ciudad, quienes participaron con producciones literarias en las categorías de narrativa y poesía.

El acto protocolar contó con la presencia del intendente municipal, Mauro García, y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Silvia Figueiras. También hicieron uso de la palabra el presidente de SADE local, Rubén Pergament; Mariana López, en representación de la comisión organizadora del concurso; y la inspectora jefa distrital, Graciela Monsalvo.

Durante su intervención, el intendente Mauro García felicitó a los jóvenes participantes y destacó la importancia de generar espacios que promuevan la expresión artística y cultural. Asimismo, puso en valor el trabajo colectivo que permitió concretar esta primera edición y la amplia participación de la comunidad durante las seis jornadas.

En este sentido, García reflexionó sobre la escritura como una herramienta que permite expresar sentimientos, experiencias e ideas, transformándolas en producciones que pueden ser compartidas con otras personas y adquirir un sentido colectivo.

Además, agradeció a las editoriales, escritores, artistas y organizadores que formaron parte de la propuesta y confirmó que en 2027 se realizará la segunda edición de la Feria del Libro de General Rodríguez, con el objetivo de ampliar la convocatoria y fortalecer este nuevo espacio cultural de la ciudad.

Posteriormente, se incorporaron al escenario las integrantes del jurado, Viviana Carinci Esborráz, Daniela Furnier y Graciela Ocampo, quienes participaron de la entrega de certificados a los estudiantes y del reconocimiento a los ganadores de los tres primeros puestos de cada categoría.

En la categoría Narrativa, el primer puesto fue para Ian Nicolás Salazar, de la EES N.º 7 “Juana Azurduy”, por su obra La bajada del kilómetro 12 ; el segundo lugar lo obtuvo Valentina Ielpi, del Instituto San José, con La casilla del tren ; mientras que el tercer puesto correspondió a Celeste Paz, de la EES N.º 8, por El gato .

Por su parte, en la categoría Poesía, Yazmín Jara, de Nueva Escuela del Sur, obtuvo el primer puesto con La niña de suéter blanco ; Fiorella Faúndez, de la EES N.º 7, alcanzó el segundo lugar con La voz de mi pueblo ; y Aymara Cáceres, de la EEST N.º 1 “Javier Tapié”, recibió el tercer premio por Ma, hay mosquitos.

Los estudiantes premiados recibieron un certificado, un ejemplar de la antología elaborada en el marco de la primera edición de la Feria del Libro y un libro de la escritora Alicia Digón, entregado por su esposo, Julio Iturbide, en reconocimiento a la autora que dio nombre al certamen.

La antología reúne las producciones literarias presentadas en el concurso, constituyendo un reconocimiento al talento, la creatividad y la participación de las nuevas generaciones de escritores y escritoras de General Rodríguez.Finalmente, la jornada concluyó con la presentación de los coros municipales, que brindaron un cierre artístico a esta primera edición de la Feria del Libro.

De esta manera, General Rodríguez culminó seis días de encuentro e intercambio cultural, consolidando una iniciativa que busca fortalecer la identidad literaria local, visibilizar el trabajo de sus artistas y promover el acceso a la cultura y la lectura en toda la comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez