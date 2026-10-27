Detectaron 191 toneladas de carga ilegal en controles de rutas bonaerenses

Los operativos de Fiscalización de Transporte de cargas, que lleva adelante el Ministerio de Transporte a cargo de Martín Marinucci, dieron con más de 190 toneladas de mercancía ilegal en las rutas bonaerenses.

En concreto, durante los últimos días se llevaron adelante retenes claves en La Plata, Cañuelas, Ezeiza, Ituzaingó, Peaje Hudson, Dock Sud, las intersecciones de la ruta 6 y 3; 6 y 215; y sobre la ruta 205.

Así, inspectores de la Subsecretaría de Transporte Terreste constataron la circulación bajo cumplimiento de las normas de tránsito de 262 transportistas y se labraron 40 actas de infracción.

En los controles, se detectaron 191 toneladas de carga ilegal que fueron debidamente sancionadas y retiradas de los corredores viales.“No vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida”, sostuvo Marinucci, y detalló: “Cada camión que transita por nuestras rutas con más carga de la permitida representa un grave riesgo, para el conductor y para terceros.

La sobrecarga genera que no se vire de la misma manera, no se frene a tiempo y además de eso deteriora la cinta asfáltica”.

Cabe destacar que, mediante la incorporación de balanzas dinámicas, la cartera provincial desarrolla a diario operativos para la prevención vial. Al mismo tiempo, se combate la evasión impositiva de la carga no declarada.

“Desde el primer día que asumí al frente del Ministerio, nuestro objetivo es resguardar la vida y reducir la siniestralidad. Estos controles tienen que ver con eso, como cada acción que tomamos. El objetivo es claro, cuidar a nuestras vecinas y vecinos”, cerró Marinucci.

COLECTIVOS, LANCHAS Y ALCOHOLEMIAS

Asimismo, se verificaron las condiciones en las que se desarrolla el transporte de pasajeros, tanto automotor como fluvial.

De esta forma, se constataron las habilitaciones y documentación correspondiente, las óptimas condiciones de los vehículos para circular y el cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero al Volante.Así, se inspeccionaron 351 vehículos y se labraron 32 actas por diversas infracciones al régimen de transporte terrestre de pasajeros.

En la misma línea, se verificaron 62 embarcaciones en el Delta bonaerense, en la Estación Fluvial de Tigre, en las que se registró a una de ellas en falta.Para concluir, la Subsecretaria de Política y Seguridad Vial desarrolló operativos de alcoholemia en el Peaje Dock Sud de la Autopista Buenos Aires – La Plata y detectó a 49 conductores que dieron positivo.

Los infractores fueron multados y detenidos a la vera de la calzada para impedir que sean un riesgo para ellos mismos, como para terceros.

De esta forma, la repartición que lidera Martín Marinucci continúa fortaleciendo una política permanente de fiscalización, prevención y control en los corredores viales bonaerenses destinada a garantizar que los servicios, tanto particulares como de transporte de pasajeros, se desarrollen bajo condiciones seguras y en consonancia con la normativa provincial.

Transporte PBA