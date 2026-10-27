General Rodríguez fue sede de un encuentro de debate y participación de mujeres y diversidades

El sábado 24 de octubre se llevó a cabo el Encuentro Local de Mujeres y Diversidades de General Rodríguez, una jornada de reflexión, intercambio y participación que reunió a más de 150 personas en las instalaciones del STM, en continuidad con el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, realizado a principios de octubre en la provincia de Córdoba.

La actividad contó con la presencia del intendente municipal Mauro García; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Silvia Figueiras; la secretaria de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos, Mariana Galván; y la directora de Géneros y Diversidad Sexual, Natalia Purita.

También participaron integrantes del Consejo Consultivo de Géneros y Diversidades, que formaron parte de la organización del evento.

La jornada comenzó con las palabras de García, Figueiras y Galván, quienes destacaron la importancia de sostener espacios de encuentro, escucha y construcción colectiva que permitan visibilizar las problemáticas que atraviesan las mujeres y diversidades, promoviendo el debate y la participación en la vida comunitaria.

Durante su intervención, el intendente retomó lo expuesto por Silvia Figueiras e hizo especial hincapié en las desigualdades que enfrentan las mujeres en el acceso al trabajo y en las brechas salariales, señalando que estas situaciones se profundizan en el actual contexto político y económico nacional.

En ese sentido, resaltó la importancia de continuar generando espacios de participación y fortaleciendo las políticas públicas con perspectiva de género.

El encuentro también contó con una propuesta artística y cultural a cargo de las artistas rodriguenses Mahue Cabral y Melina Cabrera, junto con la presentación de Valeria Carrillo, presidenta y fundadora de la Casa Trans del Oeste, quien compartió su espectáculo Valeria Show.Posteriormente, las participantes se distribuyeron en cinco comisiones de trabajo, donde intercambiaron experiencias, reflexiones y propuestas sobre diferentes problemáticas.

Entre los principales ejes abordados se encontraron la economía y la división social del trabajo; los derechos humanos a 50 años del golpe de Estado; la soberanía de los cuerpos, las tierras y los territorios; los derechos sociales y sexuales y el acceso a la justicia; así como las identidades, las diversidades y los cuidados.

Luego del trabajo en comisiones, se realizó una puesta en común en la que se compartieron las principales reflexiones y conclusiones de cada grupo, fortaleciendo el intercambio de experiencias y la construcción de miradas colectivas.

Como cierre, la propuesta estuvo a cargo de Fabiana Maugeri, integrante del Consejo Consultivo de Géneros y Diversidades, quien invitó a las asistentes a compartir un momento de celebración a través del baile y el canto colectivo de Contra Todo, de la artista Ile.

El Encuentro Local de Mujeres y Diversidades reafirmó la importancia de sostener espacios de debate y organización colectiva para continuar visibilizando desigualdades, defendiendo derechos y promoviendo una sociedad más justa e inclusiva.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez