Intento de robo a las Asesorías de Incapaces: Tres detenidos en el barrio Villa Zapiola

Tres sujetos fueron detenidos, acusados de intentar robar en la sede de las Asesorías de Incapaces. Fueron capturados, luego de unos allanamientos, en el barrio Villa Zapiola de Paso del Rey. Uno de los imputados es pareja de una oficial de la Policía de la Ciudad. La camioneta fue abandonada en la misma zona y tenía la patente adulterada. La principal hipótesis es que se trató de una tentativa de asalto al voleo.

El lunes 25 de mayo, feriado patrio, no fue un día de descanso para Diego Chuchi, Mauro Platón y Roberto Aguirre. Terminaron con las esposas puestas, arrestados por personal de la comisaría 1ª de Moreno. Están acusados de intentar robar en las Asesorías de Incapaces del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.

El pasado jueves 21 de mayo, alrededor de las 10:30, dos sujetos armados ingresaron en el patio delantero de las oficinas del mencionado organismo, que están ubicadas sobre la calle Chiclana casi esquina Belgrano del casco céntrico norte de Moreno. Aprovecharon el instante en que el personal de maestranza abrió el portón para realizar tareas de limpieza.

La maniobra fue advertida por el oficial de policía que custodia el Juzgado de Garantías Nº 1, emplazado justo enfrente, debido a los gritos de auxilio de la mujer que realizaba la limpieza exterior. El uniformado dio la voz de alto y habría efectuado varios disparos intimidatorios. No hubo confirmación sobre una eventual respuesta de los delincuentes, aunque huyeron a la carrera. Sobre la calle Belgrano, los esperaba una camioneta de apoyo.

Esta situación generó alarma, máxime teniendo en cuenta que en esos momentos se encontraba en la catedral el Procurador general de la provincia, el Dr. Julio Conte Grand, jefe del Ministerio Público Fiscal que engloba a las Asesorías de Incapaces. Conte Grand, junto al Fiscal general de Moreno, Dr. Lucas Oyhanarte, participaba de una jornada organizada por la iglesia. Estaba acompañado por funcionarios del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.

La causa fue instruida por la Dra. Carina Saucedo, a cargo de la UFI Nº 2. Las cámaras de seguridad municipales permitieron seguir el recorrido del vehículo en fuga. También el trayecto previo, donde se evidencia que buscaban un objetivo. Finalmente la camioneta fue abandonada en el barrio Villa Zapiola de Paso del Rey. Tenía patente apócrifa y también pedido de secuestro.

Ya identificados los domicilios de los delincuentes, a través de imágenes y testimonios, la Dra. Saucedo solicitó las órdenes de allanamiento al Juzgado de Garantías Nº 2 del Dr. Gabriel Castro. El operativo se realizó en la mañana del lunes feriado.

Fueron tres los detenidos. Diego Chuchi (23 años), Mauro Platón (29) y Roberto Aguirre (59). Este último habría sido el chofer. En las redadas, además de vestimenta similar a la que se observan en los videos, secuestraron una pistola Pietro Beretta PX4 de 9 mm que pertenecía a una oficial primera de la Policía de la Ciudad, pareja de Platón. Sospechan que fue el arma que portaba uno de los delincuentes. También, los uniformados incautaron una carabina calibre 22.

Los tres sospechosos fueron trasladados a la sede de la fiscalía, donde se negaron a declarar. Están alojados en los calabozos de una seccional de la jurisdicción, acusados del delito de “robo agravado en grado de tentativa”. La hipótesis que trabaja la justicia es de un intento de atraco al voleo, sin inteligencia previa y donde se aprovecha cualquier tipo de descuido para ingresar a las casas.