Intentó envenenar a sus primos en una empresa familiar de Paso del Rey y terminó detenido

El sospechoso fue arrestado tras una investigación iniciada por la intoxicación de dos socios de una firma textil de Paso del Rey. La Justicia lo acusa de tentativa de homicidio agravado.

Un hombre de 42 años, identificado como Pedro Fiore, fue detenido en el marco de una causa por homicidio agravado en grado de tentativa, luego de ser señalado como presunto responsable de haber intoxicado a dos de sus primos, con quienes comparte la titularidad de una empresa textil ubicada en la localidad de Paso del Rey.

La investigación fue llevada adelante por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno y General Rodríguez y se originó a partir de una denuncia radicada en febrero de este año por Augusto Chaud, quien junto a su hermana Delfina reportó haber sufrido problemas de salud persistentes. Los estudios médicos posteriores revelaron la presencia de niveles elevados de plomo y cromo en sus organismos.

De acuerdo con fuentes policiales y judiciales, los análisis de laboratorio realizados sobre los alimentos consumidos en el comedor de la firma detectaron la presencia de nitritos y nitratos, sustancias que habrían sido incorporadas de manera intencional.

El procedimiento principal se concretó este miércoles 8 de abril y contó con la participación de personal de la Policía Ecológica y de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. Durante el operativo, los investigadores incautaron numerosos elementos considerados relevantes para la causa, entre ellos computadoras portátiles, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, un sistema de grabación de video, un microscopio y diversos recipientes con sustancias químicas.

Los peritajes también se orientan a determinar el destino de los registros fílmicos del establecimiento, ya que al momento de revisar el sistema de videovigilancia se comprobó que las imágenes habían sido eliminadas. Según el técnico responsable del mantenimiento, el sistema había sido reiniciado en al menos cuatro oportunidades.

A partir de los indicios reunidos, la fiscal Verónica Pitella, titular de la UFI N° 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, solicitó un allanamiento en el domicilio del acusado, situado en la intersección de las calles Bahía Blanca y Pedro Morán, en el barrio porteño de Villa Devoto.

En esa vivienda se secuestraron frascos, ampollas, goteros, bidones con sustancias químicas, cuadernos con anotaciones y equipos electrónicos, todo lo cual será sometido a análisis pericial. Además, se realizó un procedimiento complementario en la planta fabril de la calle Morón, de la localidad morenense de Paso del Rey, donde también se retiraron muestras de alimentos, sustancias y dispositivos vinculados al sistema de seguridad.