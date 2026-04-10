Refuerzo de Ayuda Escolar 2026: requisitos y cómo se calcula el monto

El Ministerio de Capital Humano informó que el refuerzo económico destinado a beneficiarios de la Asignación por Ayuda Escolar Anual no consiste en una suma fija de $85.000 para todos los titulares, sino que el monto final se determina de manera proporcional según el valor que cada persona percibe por la prestación principal.

De acuerdo a lo establecido, el refuerzo se calcula a partir de la diferencia entre el tope de $85.000 y el monto correspondiente a la asignación escolar habitual, con el objetivo de garantizar un piso económico para el inicio del ciclo lectivo.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 78/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial, donde se ratifica el carácter extraordinario de esta compensación. La normativa establece que el refuerzo será otorgado por única vez y se abonará en el mismo mes en que cada beneficiario perciba la asignación principal.

El beneficio alcanza a distintos grupos del sistema de seguridad social, entre ellos trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de la Ley de Riesgos de Trabajo y del Seguro de Desempleo. También incluye a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo.

Según se indicó, el refuerzo corresponde al ciclo lectivo 2026 y tiene vigencia desde marzo de 2026 hasta el próximo pago masivo de la prestación.