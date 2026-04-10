Macabra ¿broma? en una escuela de Francisco Álvarez: amenazaron con un tiroteo

Una pintada en el baño de varones se viralizó sobre las últimas horas de este viernes 10 de abril en la que se consignaba «Mañana 10-4 va a haber tiroteo» lo que generó alarma y conmoción en el Instituto San Francisco de Asis de Francisco Álvarez. El establecimiento educativo se encuentra ubicado frente a la plaza De la Libertad, a metros de la Comisaría 6ta de Moreno (Francisco Álvarez).

Esta advertencia de un hecho violento motivó a la intervención de la Fiscalía N° 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.

Desde la justicia tomaron varias medidas, entre ellas la presencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la institución. Las fuentes consultadas indicaron que no se suspendieron las clases. Desde la dirección, consignó un confidente, no le habrían dado entidad al escrito, al que habrían calificado como «broma».

En estos momentos estaría la inspectora jefa de educación secundaria reunida con familias.

Este suceso se da en el marco del tiroteo que se produjo en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un menor de 15 años mató a un compañero de 13 años