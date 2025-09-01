Invitan a ronda de diálogo con integrantes de la Red Infancia Robada

El Área de la Mujer de la UNLu organiza e invita a participar de la ronda de diálogo con Integrantes de la Red Infancia Robada, ONG dedicada a brindar asistencia, orientación y ayuda en materia de trata y tráfico de personas, violencia de género, explotación y abuso infantil, el sábado 20 de septiembre desde las 10 horas.

En esta oportunidad disertarán Marta Varela, Psicóloga Social, Coordinadora de Región Pampeana Red Infancia Robada y del Foro Merlo, y Andrea Mara Cecchín, Especialista en Estudios de Mujeres y Género (UNLu) y voluntaria profesional en Salud Mental.

Será un encuentro que se desarrollará de forma híbrida. Quienes asistan de forma presencial, deberán dirigirse al Segundo Piso de la Biblioteca Central-UNLu. Quienes opten por participar virtualmente podrán hacerlo a través de la plataforma Zoom.

La participación en esta propuesta es gratuita y abierta a toda la comunidad.

El Área de la Mujer es un espacio académico de reflexión pluralista, crítico y abierto, del Departamento de Ciencias Sociales y de las carreras de posgrado Maestría y Especialización en Estudios de las Mujeres y de Género.

Para inscribirse, enviar correo a: areadelamujerunlu@gmail.com

Prensa UNLu