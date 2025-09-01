La insistencia no tuvo premio: Delincuentes intentan dos veces robar una moto estacionada

El suceso ocurrió en la primera de la madrugada del pasado sábado 23 de agosto. Dos delincuentes intentan forzar un portón para robar una moto estacionada. Ante la imposibilidad de lograr su cometido, se fueron, pero a los pocos minutos volvieron. Los espantó la alarma vecinal. La vivienda está ubicada sobre la calle Centenario entre Castelli y Alberti del barrio Villa Salas de Moreno Sur. Esa misma cámara de seguridad es la que capturó la secuencia del ataque que sufrió Brenda Gutiérrez, donde la joven fue arrastrada por motochorros y fue atropellada por el auto de un vecino. Salvó milagrosamente su vida en octubre del 2020. Maricel Sotelo, la dueña de la casa, relató que el vehículo en cuestión es de su sobrino y agregó que “No pasa el patrullero y entre los vecinos pagamos nuestra seguridad invirtiendo en cámaras y alarma vecinal”.