Jornada con adolescentes en la escuela secundaria N°15

En el marco de la Mesa de Salud Mental Municipal y del programa “Entornos Saludables y Libres de Violencia”, se llevó a cabo un taller de diálogo y reflexión con estudiantes de la Escuela Secundaria N.° 15, del barrio Parque Rivadavia.

Durante el encuentro se abordaron las diferentes formas de violencia que atraviesan la vida cotidiana de las y los adolescentes, generando espacios de intercambio donde sus voces, experiencias y expresiones fueron las verdaderas protagonistas.

El programa viene desarrollándose en otras escuelas secundarias de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la prevención y el acompañamiento a las juventudes, promoviendo la construcción de entornos más cuidados, más conscientes y más seguros para las y los jóvenes.

Municipalidad de General Rodríguez