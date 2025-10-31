Atletismo inclusivo: deportistas locales clasificaron al campeonato nacional

Tres deportistas de la Escuela Municipal de Atletismo Inclusivo clasificaron al Campeonato Nacional, que se realizará los días 7, 8 y 9 de noviembre en el CeNARD.

Karina Roldán, Emilia Montivero y Daiana Pérez Rodríguez integrarán el equipo femenino de la Provincia de Buenos Aires, representando a la ciudad con orgullo y compromiso.

Asimismo, las profesoras Eliana Bejarano y Yamila Pettinaro fueron designadas como entrenadoras de la selección bonaerense, un reconocimiento al trabajo sostenido y a la dedicación que desarrollan en el ámbito del deporte inclusivo.

El programa municipal de atletismo inclusivo continúa creciendo y consolidándose como un espacio de desarrollo, integración y oportunidades para todas y todos.

