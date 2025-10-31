Jornada de prevención en el marco de «Octubre Rosa»

En el marco de “Octubre Rosa”, la Dirección de Asuntos del Trabajo y Relaciones Sindicales llevó adelante un taller sobre prevención del cáncer de mama junto a las trabajadoras de la Comisaría de la Mujer.

Estas jornadas tienen como propósito concientizar sobre la importancia de la detección precoz y el autocuidado, promoviendo espacios de información, reflexión y acompañamiento orientados a cuidar la salud de todas las personas.

La iniciativa se enmarca en las acciones que el área impulsa para fortalecer la prevención y el acceso a la salud, reafirmando el compromiso institucional con el bienestar integral de la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez