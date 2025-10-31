Jornada de educación vial en la escuela Secundaria N°17

El intendente Mauro García participó de una jornada de Educación Vial que se realizó en la Escuela Secundaria N°17, del barrio Los Paraísos.

La actividad fue organizada en conjunto con personal de Autopistas del Oeste y de la Dirección de Licencias de Conducir, con el objetivo de promover la prevención y el respeto por las normas de tránsito entre las y los adolescentes.

Durante el encuentro se brindaron charlas informativas y espacios de intercambio sobre seguridad vial, concientización y responsabilidad al momento de circular.

Asimismo, a través del programa Licencia Joven, el municipio continúa impulsando acciones para que los jóvenes en edad habilitante puedan rendir el examen teórico de manejo de manera más ágil y segura, fortaleciendo la educación vial y la formación ciudadana en la comunidad.

