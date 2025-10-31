Se viene la tercera edición de la carrera “Amo Mis Mamas”

Con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre la importancia de realizar controles anuales para prevenir y tratar a tiempo el cáncer de mama, el domingo 9 de noviembre, a partir de las 10 hs., se realizará la tercera edición de la carrera “Amo Mis Mamas” en Punta Lara, partido de Ensenada.

Este gran evento deportivo es organizado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, el Municipio de Ensenada, el Ministerio de Salud, el Instituto Provincial de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer y la Sociedad de Cancerología de La Plata.

En esta oportunidad, se proponen dos modalidades: 2 km participativos y 8 km competitivos, ambas gratuitas y abiertas a toda la comunidad. El horario de largada será a las 17 hs., pero habrá actividades desde las 10 hs. en el Mirador Néstor Kirchner, ubicado en Camino Almirante Brown y Diagonal 74, Punta Lara.

Para participar, es necesario anotarse a través de este enlace

La entrega de kits se realizará desde las 10 hs. hasta las 15 hs. Será necesario contar con DNI y la constancia de inscripción firmada. También se brindará una charla técnica y se desarrollarán ferias de artesanas y artesanos, emprendedoras, de salud, stands institucionales y música en vivo.

#AmoMisMamas busca promover la prevención y la detección temprana del cáncer de mama en forma masiva. La jornada se realizará en el marco de las acciones de concientización desarrolladas durante el mes de octubre con motivo del “Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama”.

La edición 2025 también contará con la participación del equipo de remeras de la Asociación Civil Dragones Rosas La Plata, integrada por mujeres con historias de cáncer de mama de la ciudad y la región capital. Ellas se reúnen semanalmente en el Club Náutico de Ensenada para practicar este deporte que contribuye a minimizar los efectos secundarios del tratamiento.

El cáncer de mama es el carcinoma más frecuente y la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en todo el mundo. En la provincia de Buenos Aires, es la causa de muerte de alrededor de 2.300 mujeres por año. El diagnóstico en etapas iniciales se traduce en la reducción de la mortalidad, la disminución en la agresividad de los tratamientos y una mejora en la calidad de vida de las personas afectadas.

Cronograma de la edición 2025 de la carrera “Amo Mis Mamas”:

Fecha: domingo 9 de noviembre.

Punto de encuentro: Mirador Néstor Kirchner, Camino Almirante Brown y Diagonal 74, Punta Lara.

Modalidades: 8 km competitiva y 2 km participativa

Enlace de inscripción (disponible hasta el sábado 08/11)

Categorías:

Femenino: Juveniles de 16 a 19 / 20-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60-69 / +70 años

Masculino: Juveniles de 16 a 19 / 20-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60-69 / +70 años

No binario: Juveniles de 16 a 19 / 20-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60-69 / +70 años

Edades permitidas según distancia:

8 km: a partir de 16 años

2 km: a partir de 11 años

Premiación:

General

Femenino, Masculino, No binario: Puestos 1-2-3

Personas con discapacidad visual: Puestos 1-2-3

Personas con discapacidad motora: Puestos 1-2-3

Personas con otras discapacidades: Puestos 1-2-3

