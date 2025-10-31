General Rodríguez: Encuentro con destacada atleta juvenil local

El intendente Mauro García recibió a la joven atleta Malena Bustamante, quien recientemente obtuvo dos medallas en las finales de los Juegos Bonaerenses 2025.

La deportista viajará a Perú para participar en el Campeonato Sudamericano U-20, donde competirá en la disciplina de heptatlón, representando a la ciudad y al país junto a las principales figuras del atletismo juvenil de la región.

Durante el encuentro, el jefe comunal felicitó a Malena por sus logros deportivos y le expresó su acompañamiento en esta nueva etapa, destacando su esfuerzo, dedicación y compromiso que la impulsan a seguir creciendo y desarrollándose en el más alto nivel competitivo.

