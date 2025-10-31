La Provincia lanza el Programa «Comunidades que cuidan»

En un nuevo aniversario del Día Internacional del Cuidado y el Apoyo proclamado por la Asamblea de las Naciones Unidas, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires en coordinación con el Ministerio de Mujeres y Diversidad y de Desarrollo con la Comunidad, lanzan “Comunidades que cuidan”, un nuevo programa de formación para fortalecer las redes de cuidado en cada municipio.

Además, cuenta con la participación de los ministerios de Salud y Desarrollo Agrario, así como también de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI).

El Programa busca consolidar la corresponsabilidad social de los cuidados en la gestión pública y comunitaria, asumiendo el Derecho al Cuidado entre el Estado, las familias, comunidades y sector privado, considerando a su vez las dimensiones de la vulnerabilidad social, de género, edad, discapacidad, entre otras.

Asimismo, tiene el objetivo de acercar ámbitos formativos y sobre todo reflexivos para brindar herramientas sobre la construcción comunitaria de los cuidados y su profesionalización, reconociendo las especificidades de las poblaciones destinatarias y del territorio, y cuidando a quienes cuidan.

El mismo se compone de módulos de capacitación destinados a funcionarias y funcionarios públicos y los equipos de gestión municipal en los que se incluyen también el diseño y la implementación de ofertas específicas vinculadas a la profesionalización de quienes cuidan en los establecimientos que se intervienen con obras, además de crear ámbitos de sensibilización para quienes asisten y la comunidad.

El ciclo de formación está compuesto por cinco ejes temáticos: la corresponsabilidad social de los cuidados, el rol del Estado y la infraestructura del cuidado como política pública; el derecho al cuidado desde la interinstitucionalidad: educación, salud, género, infancias, discapacidad, infraestructura y Obra Pública; el desarrollo infantil integral; los cuidados en discapacidad; y los cuidados en personas mayores.

Cabe destacar que la Infraestructura del Cuidado es uno de los ejes de gestión del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a través del cual se promueve el derecho a cuidar y ser cuidado, fortaleciendo el sistema público en todo el territorio, con obras y proyectos que permiten ampliar y mejorar los espacios existentes para el cuidado integral de la ciudadanía, con el foco en la salud, los géneros, la niñez, las juventudes, las personas mayores y las personas con discapacidad.

El Programa Comunidades que cuidan se enmarca en una política transversal impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que articula el trabajo de diferentes organismos provinciales para fortalecer las redes territoriales. Su implementación busca consolidar una red interinstitucional que integre la perspectiva de los cuidados en las políticas públicas, promoviendo la igualdad, la inclusión y el sostenimiento de la vida.

Más información acá o por mail a infracuidados@minfra.gba.gob.ar

