El 20 de noviembre, de 19 a 20 horas en el Aula 209 del Centro Regional San Miguel de la Universidad Nacional de Luján, se realizará la Charla “¿Qué nos pueden contar las estrellas? Desde el Sistema Solar hasta el Big Bang”.

Con modalidad presencial, destinada al público en general, la actividad contará con los siguientes expositores:

– Rafael Girola

– Daniel Cabezas

– Horacio Salomone

“Desde tiempos antiguos, los seres humanos han estado fascinados por las noches estrelladas y su relación con la vida cotidiana. A lo largo de la historia, hemos desarrollado instrumentos para observar el cielo con mayor precisión, desde telescopios hasta radiotelescopios, que nos han permitido descubrir la composición química de las estrellas y el origen del Universo”, expresaron los organizadores.

Inscripciones mediante formulario en línea.

Prensa UNLu