Este sábado se realiza la Marcha del Orgullo 2025 en Buenos Aires

La Marcha del Orgullo LGBTQ+ se realizará este sábado 1 de noviembre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires, en una nueva edición del acto público más importante de la comunidad en Argentina.

Desde su primera histórica Marcha en 1992, el evento se lleva a cabo cada año el primer sábado de noviembre, con el objetivo de visibilizar los reclamos y las conquistas del colectivo, promover la igualdad de derechos y celebrar la diversidad.

La jornada comenzará a las 10:00 horas con una feria en Plaza de Mayo, seguida por la presentación de bandas a las 11:00 horas en el escenario principal. Hacia las 16:00 horas, se iniciará el recorrido de la Marcha a lo largo de Avenida de Mayo, con destino al Congreso de la Nación, donde se desarrollará el acto central.

La Marcha del Orgullo es una expresión de visibilidad, celebración y compromiso social, que cada año convoca a miles de personas en defensa del respeto, la inclusión y la libertad para todas las identidades y orientaciones.

buenosaires.gob.ar