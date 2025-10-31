Mientras espera por el trasplante de corazón, una vecina de La Reja Grande no puede pagar la luz

Ana Valdez es una vecina del barrio La Reja Grande. Tiene 51 años y hace cuatro que está en una grave situación de salud. Con una destacable atención de los profesionales del hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, aún no ingresa en la lista de espera del hospital El Cruce de Florencio Varela. Necesita un trasplante de corazón. Recibe una pensión no contributiva. Mientras sigue con estudios, la factura de Edenor llegó con una fuerte deuda. Necesita ayuda. Número de contacto 11 2588-7273