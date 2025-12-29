Jornada de cierre de talleres 2025 en el Sommer: encuentro, expresión y construcción comunitaria en el hospital

Se llevó a cabo la Jornada de Cierre de Talleres 2025, organizada de manera conjunta por el Departamento de Servicio Social y el Servicio de Espacios Verdes, en una actividad que reunió a usuarias y usuarios, trabajadoras y trabajadores del hospital en un espacio de encuentro, celebración y construcción comunitaria.

La jornada permitió poner en valor los procesos desarrollados a lo largo del año en los pabellones 5 y 9, destacando el trabajo sostenido, la participación activa y el fortalecimiento de los vínculos entre quienes forman parte de los distintos dispositivos institucionales.Durante el encuentro se compartió una muestra musical y una exposición de plantas, producciones realizadas por las y los usuarios en el marco de los talleres desarrollados durante el año.

Las propuestas reflejaron el trabajo colectivo y el compromiso con espacios de expresión, aprendizaje y participación.

Este tipo de iniciativas reafirman la importancia de los dispositivos grupales y expresivos como parte de una mirada integral de la salud, promoviendo la inclusión, la expresión y la construcción de lazos comunitarios dentro del ámbito hospitalario.

