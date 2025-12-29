Una joven oficial de Policía gravísima luego de un violento choque sobre la Ruta 25

El siniestro se produjo alrededor de las 7 de la mañana de este domingo 28 de diciembre. Un camión Mercedes Benz Accelo 815 chocó de frente contra un Ford Ka sobre la Ruta 25 en el cruce con la calle Alejandro Korn, frente al ingreso al barrio cerrado Prados del Oeste y a metros del destacamento policial “Los Hornos” de Cuartel V. El vehículo de mayor porte circulaba en dirección a Moreno, mientras que el auto en sentido contrario. El impacto fue fortísimo. Las causas del accidente son investigadas.

Mientras que el chofer del camión recibió golpes, la conductora del Ford Ka quedó atrapada en el habitáculo. Fueron necesarias dos dotaciones de Bomberos, con herramientas especializadas, para lograr liberarla. Fue trasladada por una ambulancia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega.

La joven, de 25 años, es oficial de la Policía bonaerense. Estaba franco de servicio. Sufrió la fractura de ambas piernas y de los miembros superiores. Además una profunda herida cortante en el brazo derecho y traumatismo de cráneo. No perdió la conciencia, al menos durante el rescate.

En el centro sanitario la estabilizaron, pero su estado es gravísimo. Están esperando una mejoría para derivarla a una clínica en la zona de La Matanza. Su evolución se monitorea minuto a minuto.