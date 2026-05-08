Jornada de concientización por el Día Mundial de la Higiene de Manos en el Hospital de Moreno

En el marco del Día Mundial de la Higiene de Manos, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega llevó adelante una jornada de concientización impulsada por el Comité de Control y Prevención de Infecciones, con el objetivo de promover hábitos fundamentales para el cuidado de la salud.

Durante la actividad, se destacó la importancia del lavado frecuente de manos como una de las medidas más simples y efectivas para prevenir infecciones y reducir la propagación de enfermedades.

A lo largo del día estamos en contacto permanente con superficies que pueden estar contaminadas, por lo que se recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizar alcohol en gel al llegar al hogar, antes de comer, después de ir al baño y tras toser, estornudar o sonarse la nariz.

Desde el hospital remarcaron que incorporar estas prácticas cotidianas contribuye al cuidado individual y colectivo, promoviendo entornos más saludables para toda la comunidad.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega