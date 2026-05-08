Liberaron en el Lago San Francisco a una carpincha rescatada en la vía pública

Un ejemplar hembra adulto de Carpincho fue liberado en el Lago San Francisco tras completar un proceso de recuperación y evaluación veterinaria.

La reinserción en su hábitat natural se realizó junto a la intendenta Mariel Fernández, luego de que el animal fuera rescatado por personal del hospital veterinario del Municipio de Malvinas Argentinas en la vía pública, en la zona limítrofe con el partido de Tigre.

Tras el rescate, el ejemplar fue trasladado a la Reserva Municipal Los Robles, donde el veterinario del Cuerpo de Guardaparques constató su buen estado de salud.

Luego de cumplir el período de cuarentena correspondiente, se avanzó con la liberación.

Desde el Municipio recordaron que la tenencia de animales silvestres está prohibida y penada por la ley.

Secretaría de Ambiente Moreno