Jornada en el Concejo Deliberante sobre seguridad alimentaria y políticas sociales

En el Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez se realizó el 6 de mayo una actividad centrada en la situación de la seguridad alimentaria y el impacto de las políticas de ajuste sobre los sectores más vulnerables.

Durante el encuentro se planteó la preocupación por la reducción de recursos destinados a comedores comunitarios, el menor acompañamiento a productores locales y las consecuencias que estas medidas generan en el acceso a la alimentación, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

Bajo la consigna “Cuando el Estado abandona, el hambre avanza”, la jornada también buscó reforzar la idea de que la alimentación debe ser entendida como un derecho fundamental y no como una mercancía.

La actividad formó parte de un espacio de reflexión y debate sobre políticas públicas, inclusión social y el acceso a una alimentación digna.

HCD General Rodríguez