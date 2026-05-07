Temporal con granizo y fuertes ráfagas provocó inundaciones y daños en Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano bonaerense fueron afectados por un fuerte temporal que dejó anegamientos, caída de granizo, árboles derribados y cortes parciales de energía eléctrica.

Las tormentas se registraron durante la madrugada y estuvieron acompañadas por intensas ráfagas de viento que superaron los 80 kilómetros por hora, además de una importante caída de agua en cortos períodos de tiempo, lo que provocó el colapso de sistemas de drenaje en varias zonas.

Entre los lugares más afectados se reportaron barrios porteños como Palermo y Belgrano, además de localidades como Avellaneda, Quilmes, Mar del Plata y Las Flores, donde vecinos informaron el ingreso de agua en viviendas y comercios, así como vehículos que quedaron bajo el agua.

El granizo, que en algunos sectores alcanzó tamaños considerables, provocó daños en autos estacionados y la rotura de cristales. A su vez, las fuertes ráfagas ocasionaron la caída de árboles y postes de luz, generando interrupciones parciales en el suministro eléctrico en municipios como Lanús, Quilmes y La Matanza.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional mantenía la alerta naranja para la región, debido a la persistencia de condiciones de inestabilidad durante el resto de la jornada.

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