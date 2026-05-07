La política sanitaria que planifica el MDF para respaldar la candidatura presidencial de Kicillof

El ex ministro de Salud de la Nación y ex titular de la cartera sanitaria provincial, el médico Daniel Gollan, estuvo en la sede del Movimiento Derecho al Futuro de Moreno. Su visita estuvo enmarcada en el próximo encuentro federal que se realizará el 28 de mayo y que apuntalará el camino del gobernador Axel Kicillof como uno de los postulantes a la presidencia en el 2027. Gollan, quien brindó la entrevista junto al dirigente Martín Arrizabala, analizó el panorama sanitario de la República bajo la gestión Milei.