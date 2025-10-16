Juegos Bonaerenses 2025: Avanza el medallero de la Gran Final

La principal política deportiva del país, organizada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, completó hoy su segunda jornada de competencia en el marco de la Final Provincial, que se disputa hasta el 18 de octubre en Mar del Plata. La edición N° 34 de los Juegos Bonaerenses, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, convoca a más de 30.000 finalistas de los 135 municipios, quienes compiten en juveniles, personas mayores, personas con discapacidad y trasplantados. El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, recorrió distintos escenarios deportivos el pasado martes sobre el inicio del certamen, mientras que este miércoles la jornada continuó con el desarrollo de numerosas disciplinas deportivas y culturales y la presencia del subsecretario de Deportes Cristian Cardozo. Con dos días transcurridos y la mayoría de las actividades en marcha, el medallero presenta a Almirante Brown, Lomas de Zamora y General Pueyrredón en el podio parcial. Las instancias finales se extenderán hasta el sábado y el viernes tendrá lugar la tradicional maratón “Bonaerenses en Carrera”.Durante la jornada, Cardozo se hizo presente en el Club Peñarol para observar la competencia de Básquet 3 x 3 en la categoría juveniles y posteriormente se dirigió al Instituto L’Ecole, en donde tuvo lugar la disciplina cultural Cocineros, tanto en Juveniles como en Adultos Mayores. Además, presenció la instancia de Pesca en el Muelle de Pescadores, vóley en el Instituto Santa Cecilia y por último canotaje en la zona de Punta Mogotes. Asimismo, la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, junto a la directora provincial de Políticas de Cuidado, Ayelén Pino y al director de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, Raúl Lucero, acompañaron a las delegaciones que compitieron en deportes para personas con discapacidad como Boccia y Atletismo. Hoy además se estrenaron disciplinas culturales como Arte Circense, Danza, Tango, Free Style Rap, Solista Vocal, Música Rap y Video Minuto.La Final dispone además de un Centro Recreativo ubicado en la Plazoleta Almirante Brown, en donde hasta el viernes 17 funcionará de 10 a 18 horas este espacio que cuenta con presencia también de los ministerios Salud; Ambiente; Mujeres y Diversidad Sexual; Justicia y Derechos Humanos; Seguridad; Hábitat y Desarrollo Urbano; Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; junto al Instituto Cultural, el Ministerio de Turismo y la FeDUA. Asimismo, habrá charlas sobre diversas temáticas, presentaciones, música y deportes.Este jueves también se llevará a cabo el acto de cierre, en el Playón de Las Toscas, mismo escenario de la apertura, en donde se espera la presencia de los participantes y las delegaciones para empezar a darle cierre a este evento. Las competencias igualmente se extenderán hasta el sábado inclusive, cuando se efectuarán las ceremonias de premiación de deportes en conjunto como bádminton, básquet, cestoball, fútbol, handball, rugby y sóftbol, entre otros.

