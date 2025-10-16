La municipalidad de Moreno clausuró la Curtiembre de Paso del Rey

En medio del conflicto entre la gerencia de Curtiembre de Paso del Rey y los trabajadores de la misma, la municipalidad de Moreno clausuró la planta fabril pasado el mediodía de este miércoles 15 de octubre. Fue una orden que emanó desde la secretaría de Salud y Medio Ambiente de la comuna. No trascendió el motivo para avanzar en esta medida.

Esta decisión complica aún más el intento del Sindicato de Trabajadores Curtidores de la República Argentina de sostener las fuentes laborales. El sector atraviesa una grave crisis, en la cual se está exportando cueros salados a Brasil, donde realiza el proceso que culmina con la exportación. Principalmente, al mercado asiático.

La quita de las retenciones a la exportación de cueros, decidida por el gobierno de Javier Milei, tuvo impacto directo en la industria curtidora. También la quita de subsidios, por ejemplo a la energía eléctrica. Se beneficiaron los frigoríficos, desde donde se envía el cuero (con solo el salado, proceso para el cual se necesita una baja inversión) directamente al exterior. Se están produciendo despidos en las curtiembres.

Justamente este es el motivo del conflicto en Paso del Rey. La empresa entró en concurso de acreedores en diciembre pasado. De unos 150 empleados (incluido el sector administrativo) hoy trabajan medio centenar. Se echaron personas sin el pago de las indemnizaciones correspondientes. Se pagan los salarios de manera semanal, no superando los 200.000 pesos en promedio. Este lunes se realizó una protesta, que incluyó la permanencia en las instalaciones.

La intervención del gremio había acercado a las partes. Se retomaron las tareas el martes. Pero la clausura ahora vuelve todo a fojas cero. ¿Qué va a pasar con la Curtiembre de Paso del Rey?