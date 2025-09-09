Juegos Bonaerenses: Comenzaron los Interregionales y se acerca la Final

La principal competencia deportiva y cultural de la provincia de Buenos Aires, que organiza el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, continúa avanzando con la disputa de las instancias previas a la Final, que tendrá lugar entre el 12 y el 17 de octubre en Mar del Plata. En ese marco, los Interregionales comenzaron este lunes en Bahía Blanca y se extenderán hasta el 24 de septiembre en distintos municipios bonaerenses. Con estos encuentros, se definirán los últimos clasificados para el evento máximo. Además, la Provincia de Buenos Aires estará presente en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), que se realizarán entre el 9 y el 14 de septiembre en Rosario, reafirmando su compromiso con el deporte y el acompañamiento a las y los atletas bonaerenses en cada instancia competitiva.La cartera a cargo de Andrés Larroque tiene a su cargo la organización de esta política pública tradicional, que se realiza de manera ininterrumpida desde 1992 y este año celebra su edición n° 34, con el récord de más de 480 mil inscripciones. Son impulsados por el gobierno bonaerense a través de la Subsecretaría de Deportes del Ministerio y en articulación con el Instituto Cultural, y cuentan con más de 100 disciplinas deportivas y culturales para jóvenes, personas con discapacidad y trasplantadas, y personas mayores.En este contexto, Larroque destacó que “la garantía de que los Juegos Bonaerenses se puedan realizar es el compromiso de un Gobierno provincial que no olvida sus convicciones y sigue poniendo como prioridad a su pueblo”. Y agregó: “Con gestión y trabajo estamos llevando adelante el evento deportivo y cultural más importante del país”.Por su parte, el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, subrayó: “tanto la Provincia como los municipios y los equipos hacen un esfuerzo muy grande para llevarlos a cabo y para que nuestros deportistas lleguen a la Final de Mar del Plata. El deporte no es un gasto, es una inversión a la educación, a la salud. Entendiendo eso como base hay que trabajar de manera transversal”.CALENDARIO DE INTERREGIONALES El Ministerio incorporó desde 2024 esta instancia previa a la Final con fines organizativos, para fortalecer además el desarrollo deportivo zonal. De tal modo, las 8 regiones tradicionales que rigen en la etapa anterior ahora se reconfiguran en 16, integrando y fomentando la participación interna. En este período, con sus distintas modalidades, las y los deportistas compiten en básquet, cestoball, futsal, fútbol (5, 7 y 11), fútbol playa, handball, handball playa, hockey, rugby (seven), sóftbol y vóley. Dicha etapa inició hoy con el Interregional de Bahía Blanca, que agrupó a las regiones 11 y 14, y allí se desarrollaron todas estas disciplinas en las siguientes 10 sedes: Estudiantes, Olimpo, Polideportivo Norte, La Coqueta, Centro de Deportes Las Tres Villas, Bahía Blanca Fútbol Club, Tiro Federal, Complejo La Curtiembre, El Nacional y Liniers. En representación de la Subsecretaría de Deportes provincial estuvo presente el jefe de gabinete, Matías Bustingorri, junto a autoridades locales.

Cronograma completo de los Interregionales:

9 y 10 de septiembre – Pehuajó12 de septiembre – San Fernando15 y 16 de septiembre – San Pedro18 de septiembre – Lobos19 de septiembre – Dolores22 de septiembre – La Matanza23 y 24 de septiembre – Benito Juárez

