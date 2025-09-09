Moreno será sede del Cuarto Encuentro de Orquestas de Música Popular

_Participarán más de 15 agrupaciones musicales durante dos jornadas de conciertos, peñas y mesas de trabajo en la Reserva Natural “Los Robles”, con entrada libre y gratuita_

El Municipio de Moreno, a través del programa cultural y socio comunitario Orquesta Raíces, realizará el Cuarto Encuentro de Orquestas de Música Popular, un evento que reunirá a más de 15 agrupaciones -tanto locales como regionales- en dos jornadas de música, intercambio y trabajo comunitario.La propuesta, de entrada libre y gratuita, se desarrollará los días sábado 13 y domingo 14 de septiembre, desde las 11 horas, en la Reserva Natural Municipal “Los Robles”, ubicada en Benito Juárez y Alberto Williams, La Reja.

Durante estas jornadas se podrá disfrutar de shows musicales, conciertos y peñas. Además, y en paralelo, el encuentro contará con mesas de trabajo para reflexionar y profundizar sobre el rol de las orquestas comunitarias y la práctica de la música popular.A continuación, se detalla el cronograma de las presentaciones:

Sábado 13

•11 horas – AperturaOrquesta de Música Popular “Raíces” (Juvenil)

•11:40 horas – Orquesta de Música Popular “La Chicharra”

•12:20 horas – Orquesta Puente Sur•13:00 horas – Orquesta de Música Popular “Raíces”

•13:40 horas – Orquesta Folklórica Infanto Juvenil Morón Sur•14:20 horas – Orquesta Atípica

•15 horas – Orquesta Abramovich

•15:40 horas – Sikuris de Morón•16:20 horas – Orquesta de Música Popular “Sueñero”

•17 horas – Gran Peña con todos los participantesDomingo 14•11 horas – Apertura

•11:20 horas – Orquesta de Música Popular “El Galpón”

•12 horas – Orquesta Infanto Juvenil de Música Popular “La Sonora de la I.A.P.I.”

•12:40 horas – Orquesta San Carlos II

•13:20 horas – Orquesta Folklórica Popular de Hurlingham•14 horas – Orquesta de Música Popular “Creciendo Juntos”

•14:40 horas – Orquesta Folklórica Infanto Juvenil de la Municipalidad de Hurlingham

•15:20 horas – Orquesta del Patio de la Pirincha•16 horas – Orquesta Sol Mío•16:40 horas – Orquesta Sonando al Unísono•17:30 horas – Gran Peña con los participantes del EncuentroHorario y temas de las mesas de trabajo y reflexión:Mesa 1•13 a 15 horas – La orquesta como organización comunitaria – Familias de las Orquestas –. •15 a 17 horas – ¿Qué es una Orquesta de Música Popular? Su esencia y métodos de enseñanza–aprendizaje de la música popular – docentes y directores –. Mesa 2•13 a 14 horas – Mateando con Luthiers. Luthería: ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quiénes?•15 a 16 horas – La luthería en nuestra comunidad: abordajes, transmisión y contenidosEl Encuentro de Orquestas de Música Popular reafirma el compromiso del Gobierno Local con la cultura y fortalece espacios de formación colectiva, participación comunitaria y disfrute de la música.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno