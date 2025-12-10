Juraron los concejales electos en Moreno y la intendenta dio un discurso desde la vereda

Son 12 nuevos ediles. Aunque en rigor de la verdad cuatro son reelecciones. Quienes siguen en sus bancas, todos de Fuerza Patria, son Noemí Aguilera, Marisol Gallardo, Gastón Fraga y Alberto “Beto” Fraiz. Lorena Alderete vuelve al Concejo. Las tres “caras nuevas” en el oficialismo son Gisele Coronel, Jonatan Dimitroff y Julio Arturi. Todos eran funcionarios del ejecutivo. Solicitaron licencia Marcela Díaz (cabeza de la lista de septiembre y secretaria Privada del municipio) y Alberto Conca (también a cargo de una secretaría). Por el lado de La Libertad Avanza asumieron Rocío Maita, Cristian Aguilar, Brenda Martínez y Luis Cisnero. Sergio Solís pidió licencia ya que ocupa un cargo en ANSES. El jefe de este bloque es Daniel Chávez, histórico dirigente que ya ocupó varios cargos electivos, además de ser docente de amplia trayectoria. Lo llamativo es que es el único concejal “autorizado” a hablar con la prensa, por expresa orden del diputado provincial Ramón “Nene” Vera, líder del espacio. Esta orden fue confirmada por Cisnero. Luego de la jura, la intendenta Mariel Fernández, desde la vereda del palacio municipal, subió a un pequeño escenario, rodeada por los ediles de Fuerza Patria y afirmó que “más tarde que temprano volverá a flamear la bandera de un gobierno popular”. También estaba presente la diputada provincial Noelia Saavedra.

Entrevista con Emmanuel Fernández, presidente del Concejo (Frente Patria)