Política

Kicillof encabezó la 53º reunión plenaria de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil

Posted on by rodrigos
10
Dic

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes la 53º reunión plenaria de la Comisión Provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI). Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto al ministro de Trabajo, Walter Correa; el secretario ejecutivo del organismo, Nicolás Viñes; y el director de Abordajes Sectoriales y Territoriales del Trabajo Infantil, Agustín Navarrete.

En ese marco, Kicillof afirmó: “La erradicación del trabajo infantil es una de las prioridades de nuestro Gobierno: desde el primer día hemos sumado proyectos, programas y todos los recursos que están a nuestro alcance”. 

“No vamos a permitir que, aún en estos tiempos en donde se cuestionan los derechos laborales a nivel nacional, esta problemática se invisibilice: el lugar para los pibes y las pibas es la escuela”, explicó el Gobernador y añadió: “Cuando avanzan estos discursos que pretenden quitar derechos lo único que podemos hacer es enfrentarlos, dar la disputa y trabajar para ampliarlos”.

En el encuentro se expusieron las distintas líneas de trabajo llevadas adelante durante el año por la Provincia para erradicar el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente, que parten de una agenda intersectorial e involucra a organismos del Estado, el sector de los trabajadores organizados, organizaciones sociales y el sector empresario.

Por su parte, Correa sostuvo: “La provincia de Buenos Aires es la única del país que destina un presupuesto exclusivo para las acciones de la COPRETI: esto es posible gracias a la voluntad política del Gobernador y al compromiso de un equipo interministerial que trabaja incansablemente para resguardar los derechos de los pibes y pibas bonaerenses”. 

Durante la jornada se lanzó la 5° edición del programa “Vacaciones sin Trabajo Infantil”, en el que más de 2.500 niños, niñas y adolescentes provenientes de zonas críticas de trabajo infantil disfrutarán durante enero y febrero de actividades culturales y deportivas. Al respecto, Viñes remarcó: “El Gobierno bonaerense trabaja desde diversas áreas y con distintas líneas de acción para resguardar los derechos de los más chicos: el programa Vacaciones sin Trabajo Infantil es un ejemplo de una herramienta muy valiosa que llevamos adelante a pesar de las dificultades que nos genera el Gobierno nacional”.

“Es necesario que nuestros niños, niñas y adolescentes accedan a espacios de cuidado y cuenten con los profesionales adecuados como ocurre en estos programas: una vez más, el Gobierno bonaerense demuestra su compromiso y dedicación para garantizar los derechos de los pibes y pibas”, subrayó Navarrete.

Además, se presentó el proyecto ganador del concurso “Que se vea, el trabajo infantil en foco”, impulsado por la COPRETI y el Ministerio de Comunicación Pública, que invita a estudiantes de carreras vinculadas a la comunicación a producir una campaña comunicacional sobre la erradicación del trabajo infantil. Fue elaborado por alumnos de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y será difundido a través de los canales oficiales de la Provincia. 

Por último, Kicillof remarcó: “Frente a quienes naturalizan, justifican o hasta celebran atrocidades como el trabajo infantil, los y las bonaerenses saben que pueden contar con un Estado provincial que trabaja con una batería de acciones para proteger a los chicos, chicas y jóvenes de los 135 municipios”.

Estuvieron presentes la jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini; la directora ejecutiva del Organismo provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; los directores provinciales de Vinculación con el Sistema Universitario y Científico, Juan Brardinelli; de Comunicación Estratégica, Matías Belloni; la diputada provincial Ana Luz Balor; el intendente de La Plata, Julio Alak, y su secretario de Gobierno, Guillermo Cara; y representantes gremiales.

gba.gob.ar