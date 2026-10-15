Kicillof y Kreplak encabezaron la presentación del 2° Plan Provincial de Salud Mental

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, encabezaron la presentación del segundo Plan Provincial de Salud Mental, que busca ampliar el acceso a la atención y fortalecer las políticas de cuidado frente al aumento de los padecimientos y las desigualdades sociales.

La actividad se realizó este martes en el Hospital Zonal Especializado en Rehabilitación “El Dique”, en Ensenada, en el marco de la 7.ª Jornada Provincial de Salud Mental. También participaron la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels, y el intendente local, Mario Secco.

El plan fue elaborado junto a organizaciones, familias, colegios profesionales, universidades y colectivos de trabajadores.

Su objetivo es profundizar la transformación del sistema de salud mental hacia un modelo integral, comunitario y centrado en los derechos de las personas.

Entre las principales medidas se encuentran el fortalecimiento de la atención en hospitales generales, la ampliación de los dispositivos territoriales y de las viviendas con apoyo para personas externadas, y nuevas estrategias para garantizar el acceso a medicamentos.

También contempla acciones de prevención del suicidio y abordaje de los consumos problemáticos.

La iniciativa incorpora, además, nuevos ejes vinculados con la integración, el federalismo en salud, el cuidado de los trabajadores y el abordaje de las violencias.

Asimismo, busca ampliar la participación de usuarios, familiares y jóvenes en el diseño y la implementación de las políticas públicas.

Durante la presentación, Kicillof señaló que el contexto económico y social genera mayores dificultades y padecimientos, y sostuvo que es necesario transformar las condiciones que los producen.

Por su parte, Kreplak destacó el trabajo realizado para visibilizar la salud mental como una problemática sanitaria y desarrollar herramientas de atención.Balance del primer plan

La nueva iniciativa da continuidad al primer Plan Provincial de Salud Mental, que alcanzó un 92,3% de cumplimiento de sus metas.

Según los datos difundidos por el Gobierno bonaerense, desde 2019 se logró la externación del 70% de las personas que se encontraban institucionalizadas en sectores de larga estadía y la cantidad de viviendas con apoyo aumentó de 74 a 227.

Por su parte, el intendente Secco destacó la importancia de estas políticas y señaló que en Ensenada aumentaron las consultas vinculadas con la salud mental ante situaciones de desocupación, pérdida de cobertura médica y disminución de los ingresos.

El segundo Plan Provincial de Salud Mental establece los lineamientos para el período 2026-2031 y busca dar continuidad a las políticas públicas de cuidado y atención frente a los desafíos sociales y económicos actuales.

Con info gba.gob.ar