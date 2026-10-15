Primera C: confirmaron el cronograma de la final y los partidos del Reducido

La AFA oficializó los días, horarios y árbitros de los encuentros de la Primera C que se disputarán este fin de semana y el lunes 19 de octubre, correspondientes a la final por el ascenso y al Reducido.

Final por el ascenso

El sábado 17 de octubre, desde las 15, Berazategui recibirá a Luján en el partido que tendrá el arbitraje de Gonzalo Creimermann.

Partidos del ReducidoLa programación del sábado 17 comenzará a las 15 con cuatro encuentros:

– General Lamadrid vs. Estrella del Sur (Alejandro Korn), con arbitraje de Agustín Panizza.

– Victoriano Arenas vs. Deportivo Español, con Ulises López como árbitro.

– Central Córdoba de Rosario vs. Centro Español, dirigido por Guido Mascheroni.

A las 16.30, Mercedes se enfrentará a Leones FC de Rosario, con Gonzalo Correa como juez.

La actividad continuará el lunes 19 de octubre, a las 15, con los siguientes partidos:

– Sportivo Barracas vs. Sacachispas, en la cancha de Almagro, con Ariadna Palacios como árbitra.

– Lugano vs. Cañuelas, con Elías Vignone como juez.

Por su parte, el encuentro entre Argentino de Rosario y Muñiz, previsto para las 15, todavía tiene día y horario pendientes de confirmación.

El árbitro designado es Iván Mastroieni.