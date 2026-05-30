La cárcel y el Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez: el presupuesto es la clave

Este jueves estuvo en el acto de entrega de más de mil escrituras, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena. El funcionario habló sobre la demora en la terminación de la unidad penitenciaria y la alcaidía que se construye en el barrio El Vergel de Cuartel V. Esta obra tenía financiamiento del gobierno nacional y ahora los fondos los provee la administración que encabeza Axel Kicillof. Siendo precisos, tenían que estar listas antes del cambio de gestión de diciembre del 2023. Por otro lado, también habló sobre la falta de organismos para el Departamento Judicial. La cuestión es la misma: la falta de presupuesto.