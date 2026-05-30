La PFA desbarató una banda que realizaba «narco delivery» en la Zona Oeste

En el marco de un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional referente al combate contra el narcotráfico en todo el país, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), realizaron un total de ocho allanamientos en inmuebles utilizados para el acopio, distribución y comercialización de estupefacientes al menudeo, en los partidos de Morón y Merlo.

La presente causa se inició en marzo del corriente año, a raíz de una denuncia anónima que daba cuentas acerca de maniobras vinculadas al narcomenudeo llevadas a cabo en la localidad de Castelar, partido de Morón.

A partir de ello, con la anuencia de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 9 de Morón, a cargo del Dr. Gustavo González, los agentes de la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de la PFA, realizaron diversas tareas de campo y análisis de datos.

Éstas permitieron establecer que las maniobras ilícitas eran efectuadas por dos sujetos, uno de los cuales se encargaba del acopio de las sustancias, mientras que el restante, las distribuía y comercializaba a bordo de una moto bajo la modalidad «delivery».

Con el devenir de las pesquisas, el personal de la División interventora determinó que los involucrados solían cambiar los puntos de venta constantemente entre diferentes fincas ubicadas en la localidad de Castelar, con el fin de evadir el accionar policial.

Finalmente, con la totalidad de los datos aportados por los investigadores, el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de Morón, a cargo de la Dra. Laura Pinto, ordenó la realización de 8 allanamientos sobre los inmuebles investigados, 7 de ellos ubicadas sobre las calles Isabel Pardo, Pasaje Florit, Gogliati, Miró, 14 de Julio y Presidente Ortiz de la localidad e Castelar, partido de Morón, y el restante, sobre la calle Zavaleta de la localidad Bonaerense de Merlo.

Durante los procedimientos fue detenido uno de los involucrados, mientras que los uniformados procedieron al secuestro de 1,717 kilogramos de clorhidrato de cocaína en formato piedra, 241 gramos de marihuana, dos balanzas digitales, 24.800 pesos en efectivo, un revólver calibre .32, un cargador calibre .22, tres cartuchos calibre 32 y, 43 municiones calibre .22, además de tres teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

El detenido, de nacionalidad argentina y mayor de edad, quedó junto a los elementos secuestrados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas.

Con info PFA