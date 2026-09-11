La Ciudad aprobó la obligatoriedad escolar desde los 3 años: regirá a partir de 2027

La Legislatura porteña sancionó por unanimidad la norma que incorpora la sala de 3 años como obligatoria.

Habrá un período de adecuación de la oferta educativa y los chicos que ya concurren a sala de 2 tendrán prioridad para las vacantes de 2027.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad una ley que establece la obligatoriedad de la escolarización a partir de los 3 años.

La medida comenzará a aplicarse en 2027.

De acuerdo con la nueva normativa, el sistema educativo porteño contará con un plazo de dos años para adecuar la oferta de salas de 3 y avanzar en la incorporación al sistema oficial de los niños que actualmente concurren a Centros de Primera Infancia, Centros de Desarrollo Infantil y jardines incluidos en el Registro de Instituciones Educativas Asistenciales.Uno de los aspectos vinculados a la implementación será el proceso de asignación de vacantes.

El reglamento de Inscripción en Línea establecerá que los niños que ya estén matriculados en sala de 2 tendrán prioridad para acceder a una vacante en sala de 3 durante 2027.

La iniciativa busca ampliar el acceso al Nivel Inicial y garantizar una oferta educativa gratuita y universal para los niños de la Ciudad, además de fortalecer el acompañamiento a las familias.

Entre los fundamentos de la ley se menciona el descenso sostenido de la natalidad en la Ciudad. Según los datos citados en el proyecto, en 2024 la tasa se redujo un 50% respecto de 2014, una situación que, de acuerdo con la norma, genera condiciones para planificar la ampliación de la cobertura educativa utilizando la infraestructura disponible.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la aprobación de la ley y señaló que los primeros años son fundamentales para el desarrollo del lenguaje, la curiosidad, la convivencia, el juego y el aprendizaje.

Por su parte, la ministra de Educación, Mercedes Miguel, consideró que el inicio temprano de la trayectoria educativa constituye una prioridad y sostuvo que la obligatoriedad de la sala de 3 apunta a generar mayores oportunidades de desarrollo para los chicos.