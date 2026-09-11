Moreno Conectado: ya son más de 400 puntos de WIFI gratuitos en todo el distrito

La red registra un promedio de 476 mil conexiones mensuales y permanece disponible las 24 horas, durante todo el año

El Municipio, a través del programa “Moreno Conectado”, cuenta con 422 puntos gratuitos de Wi-Fi distribuidos en distintos espacios públicos del distrito señalizados con carteles que garantizan el acceso al servicio.

La red registra un promedio de 476 mil conexiones mensuales y permanece disponible las 24 horas, durante todo el año.

Los puntos de acceso se distribuyen en 56 centros culturales, 113 clubes deportivos, 22 centros de jubilados y pensionados, 30 paradas seguras, 112 edificios conectados y en 47 plazas de distintos barrios.

De acuerdo con el promedio del último mes, el programa proyecta una cifra estimada en 5.712.000 conexiones en un período de 12 meses.

Cualquier persona puede acceder desde dispositivos con conexión Wi-Fi, como computadoras portátiles, netbooks y teléfonos celulares.

La iniciativa se da en el marco de un acuerdo entre el Municipio y empresas locales, que permite la instalación de fibra óptica en áreas que anteriormente no contaban con acceso a internet.

Esta política pública no solo amplía la cobertura de internet en Moreno, sino que también garantiza que los espacios de interés municipal cuenten con este servicio sin costo para el Estado local.

Para más información, comunicarse al correo electrónico sistemasycomunicaciones@moreno.gov.ar

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno