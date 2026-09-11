El Teatro Municipal Leopoldo Marechal recibirá una nueva edición de uno de los encuentros guitarrísticos más importantes del país. Estarán presentes Juan Falú y Ana Villa

El Municipio de Moreno será sede del XXXII Festival Guitarras del Mundo 2026.

El evento se realizará el viernes 25 de septiembre, a las 19 horas, en el Teatro Municipal “Leopoldo Marechal”, ubicado en Asconapé 85, como parte de una programación federal que recorrerá distintos puntos de la Argentina con conciertos de acceso libre y gratuito.

La propuesta cuenta con la dirección del reconocido guitarrista, compositor y docente Juan Falú, Ana Villa y el acompañamiento de UPCN y Moreno forma parte del circuito federal que vinculará a escenarios de distintas regiones del país como espacio para la presentación de propuestas culturales de alcance nacional.

De la jornada, participarán la Orquesta El Guitarrazo, el Conjunto instrumental Quinto Espacio y el dúo Snajer-Dellamea, que ofrecerán distintas expresiones de la guitarra y la música instrumental.

El XXXII Festival Guitarras del Mundo se desarrollará del 23 de septiembre al 4 de octubre en distintos puntos de la Argentina en nueve circuitos que reunirán a intérpretes nacionales e internacionales.

La programación incluirá conciertos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y numerosas provincias.

De esta manera, el Gobierno local promueve el acceso a propuestas culturales de alcance nacional y fortalece la presencia de Moreno dentro de los principales circuitos de circulación artística del país.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno