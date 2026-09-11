Atletas rodriguenses se destacaron en los Nacionales de Venado Tuerto y San Luis

Emma Bustamante y Morena Lartigau representaron a la ciudad en el Nacional U18 disputado en Santa Fe.

El próximo fin de semana, Bustamante y Vicente Higonenq volverán a competir en el Nacional U16, en San Luis.

El atletismo local tuvo representación en una nueva competencia nacional durante el último fin de semana, con la participación de Emma Bustamante y Morena Lartigau en el Campeonato Nacional U18 realizado en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.

Ambas atletas habían obtenido su clasificación en el Campeonato Provincial disputado el mes pasado en Mar del Plata, lo que les permitió acceder a la máxima competencia nacional de la categoría.

Emma Bustamante, pese a tener edad U16, participó en salto en alto, donde alcanzó una marca de 1,45 metros y quedó igualada en el cuarto puesto junto a otras tres competidoras. La ganadora de la prueba registró 1,65 metros.

Para Emma, la actividad nacional continuará el próximo fin de semana en San Luis, donde competirá en el Hexatlón correspondiente a la categoría U16.Por su parte, Morena Lartigau participó en el Heptatlón y finalizó en la sexta posición de la clasificación general, con un total de 3.082 puntos.

Durante la competencia, registró 18,28 segundos en los 100 metros con vallas, 1,46 metros en salto en alto, 10,25 metros en lanzamiento de bala y 30,71 segundos en los 200 metros llanos.

En salto en largo alcanzó 3,88 metros, mientras que en lanzamiento de jabalina logró 21,97 metros y completó los 800 metros en 2 minutos, 50 segundos y 57 centésimas.

La prueba fue ganada por Malena Coronel, quien sumó 4.295 puntos.

La agenda nacional continuará el próximo fin de semana en la provincia de San Luis, con la realización del Nacional U16.

Allí volverá a presentarse Emma Bustamante, mientras que Vicente Higonenq participará en la prueba de lanzamiento de jabalina.

De esta manera, los atletas locales continúan sumando experiencia y resultados en competencias nacionales, en una de las últimas grandes citas de la temporada de atletismo.

Municipalidad de General Rodríguez