Apuestas online: crece la recaudación y alertan por el avance entre los jóvenes

La recaudación vinculada a las apuestas online aumentó 40% interanual en los primeros siete meses de 2026.

Los informes también advierten sobre una mayor participación de jóvenes y una posible continuidad de la actividad después de la Copa del Mundo.

Las apuestas online registraron un fuerte crecimiento durante 2026 y el Mundial de Fútbol fue señalado como uno de los factores que impulsaron la actividad.

De acuerdo con un informe de la consultora Analytica, la recaudación de ARCA vinculada a este sector acumuló una suba interanual del 40% entre enero y julio.

Los mayores incrementos se registraron durante junio y julio, meses en los que se desarrolló la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

El torneo estuvo acompañado por distintas modalidades de apuestas, desde prodes y juegos informales hasta plataformas comerciales.Un estudio realizado por Voices! Research & Consultancy indicó que uno de cada tres argentinos apostó durante el Mundial, ya fuera mediante apuestas sociales, informales o comerciales.

Entre quienes apostaron dinero, seis de cada diez fueron hombres y la mitad tenía entre 18 y 29 años.

Además, el 46% de quienes realizaron apuestas con dinero manifestó que probablemente continuará haciéndolo durante los próximos meses.

Los informes también pusieron el foco en el vínculo entre las apuestas de adultos y la participación de menores.

Según las conclusiones difundidas, la presencia de apuestas con dinero real entre adultos se relaciona con una mayor cercanía de los menores a este tipo de prácticas, mientras que el Mundial habría funcionado como una vía de entrada para algunos jóvenes.

El crecimiento de la actividad también tiene impacto en la recaudación estatal.

Las apuestas y juegos de azar realizados mediante plataformas digitales están alcanzados por un impuesto establecido por la Ley 27.346, con alícuotas que generalmente van del 2,5% al 15%, según las características del operador.

Mientras las estimaciones anticipan que la recaudación podría continuar aumentando, los especialistas advierten que la expansión de las apuestas online también implica mayores riesgos para quienes participan, especialmente entre los sectores más jóvenes.