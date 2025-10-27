La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva edición de La Noche de los Museos

El sábado 8 de noviembre se llevará a cabo la 21° edición de la noche cultural más importante de Buenos Aires. Organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de la Dirección General de Festivales y Noches Culturales y la Dirección General de Museos, Patrimonio y Casco Histórico, La Noche de los Museos vuelve a convocar a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada única dedicada al arte, la historia y la cultura.

Entre las 19 y las 2 de la madrugada, el público podrá recorrer de manera gratuita exposiciones, participar en actividades especiales y visitar museos, edificios emblemáticos y espacios culturales de todas las comunas. En esta nueva edición, más de 300 espacios abrirán sus puertas con una programación extendida, reafirmando el compromiso de la Ciudad con la promoción y el acceso a la cultura.

Como novedad, este año se suma la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575), recientemente renovada, que reabrirá sus puertas como nuevo espacio cultural. Será una oportunidad especial para conocer sus instalaciones y disfrutar de una propuesta artística especialmente diseñada para esta nueva edición de La Noche de los Museos.

festivalesba.org