El Municipio de Luján reconoció a los medallistas de los Juegos Bonaerenses 2025

El Intendente Leonardo Boto encabezó el sábado pasado el acto de reconocimiento a las y los medallistas lujanenses en los Juegos Bonaerenses 2025, que se celebraron en la ciudad de Mar del Plata del 13 al 18 de octubre pasado.

“Hoy nos juntamos para celebrar los logros de los medallistas, pero también para reconocer el trabajo de toda la delegación que nos representó en los Juegos Bonaerenses. Porque este es un logro colectivo logrado con esfuerzo, con compañerismo, junto a las familias, las instituciones y los entrenadores, para dejar bien alto los valores de la cultura, el deporte y la identidad lujanense. De nuestra parte pusimos lo mejor y creo que ustedes lo devolvieron con creces. Gracias por el compromiso”, expresó el Intendente Leonardo Boto.

El evento se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad de Luján (Edificio La Cúpula) y contó también con la presencia de familiares, entrenadores y representantes de instituciones deportivas del distrito.

En este sentido, recibieron diplomas, una foto recuerdo y regalos distintivos de la Marca Ciudad los siguientes medallistas:

MEDALLAS DE ORO:

-Rosario Ballesteros: Atletismo PCD, Sub 15 Femenino, Salto en Largo.

-Camila Merlo, Lola Campana, Nicol Melo, Lucía Piaggio, Delfina Agliani: Gimnasia Sub 18.

-Rebeca Pacheco: Atletismo, Lanzamiento de Jabalina.

-Aixa Amiano: Atletismo, Lanzamiento de Disco.

MEDALLAS DE PLATA:

-Alan Ortega: Atletismo PCD, Sub 15 Masculino Libre, 100 metros llanos.

-Maximiliano Vera: Natación PCD, Sub 17 Masculino Libre, 50 metros libres.

-Catalina Medone: Canotaje, Sub 16 Femenino Libre, Slalom.

-Trinidad Bouzas: Canotaje, Sub 16 Femenino Libre, Velocidad.

-Bautista Cebolla: Canotaje, Sub 16 Masculino Libre, Velocidad.

-Tomás Pagella: Atletismo, Sub 18 Masculino, Salto en Alto.

-Marina Toccalino: Tenis de Mesa, Adultos Mayores.

-Teo Miranda, Ivan Bueno Heis, Juan Cisneros, Valentino Ferri, Santino Ferri, Bruno Gallo Prot, Santino García, Francisco García Lizziero, Juan Gamory, Lautaro Martínez, Marcos Martínez, Fausto Pietroniro, Justo Rivero, Pedro Venezia y Simon Bernater: Hockey Masculino Sub 14.

-María Nuñez y María Romito Silva: Tenis Dobles, Sub 14 Femenino.

MEDALLAS DE BRONCE:

-Benjamin Justo, Jonas Caminos, Joaquín Caminos, Juan Litardo, Francisco Inamine, Benicio Coronel, Lino Moreno, Lucas Orellano y Pedro Kuchta: Futsal Sub 14.

-Oriana Jacob: Patín, Sub 13 ambos sexos, Iniciación B.

-Catalina Medone: Canotaje, Sub 16 Femenino Libre, Velocidad.

“Estamos muy orgullosos por lo que hicieron, por como nos representaron en Mar del Plata, compitiendo con mucho orgullo y camaradería, trabajando con mucho esfuerzo y compañerismo. Por eso queremos felicitar a los medallistas, a todos los participantes, y a todo el equipo de trabajo de las áreas de Deportes, Culturas y Personas Mayores, que pusieron lo mejor desde el inicio de los Juegos para que cada etapa saliera de la mejor manera”, valoró por su parte el Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Federico Vanin.

También recibieron reconocimientos especiales Josué Rodríguez, por su participación destacada en la disciplina Boccia, y Patricio Benavídez, lujanense que fue convocado por la organización provincial y ofició de jurado en la disciplina Bandas de Rock.

También participaron del acto el Director de Deportes, Gustavo Santillán, y el Subdirector de Promoción de Derechos para Personas Mayores, Adrián Caporales.

