Llega una nueva edición de Una Noche en los Museos en Luján

El Municipio de Luján realizará una nueva edición de “Una Noche en los Museos” con el objetivo de promover la riqueza del patrimonio cultural local a través de sus museos e instituciones con una propuesta libre y gratuita.

El evento, que contará con actividades para toda la familia, se desarrollará el sábado 1 de noviembre de 18 a 00 horas. Incluirá visitas guiadas, shows musicales, muestras artísticas, patio gastronómico, feria de la economía popular en el Parque Ameghino y una exposición de autos clásicos en la Plaza Belgrano.

«La ciudad se prepara para disfrutar nuevamente de ‘Una noche en los Museos’, un evento que nos invita a conocer nuestro patrimonio cultural desde otra perspectiva, con más de 10 espacios abiertos durante toda la jornada, ofreciendo un grilla cultural pensada especialmente para la ocasión», expresó Federico Aime, Director de Culturas.

Durante la jornada permanecerán abiertos el Museo de Bellas Artes (9 de Julio 863); Complejo Museográfico Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917); Cripta de la Basílica (San Martín 51); Museo Municipal de la ciudad (San Martín 28); Museo Casa de Ameghino (Las Heras 466); Museo ferroviario (Cabildante Romero 72); Colegio Hermanos Maristas (San Martin 1); Historial Marista (Champagnat 55); Escuela Normal (Av. España 801); y Escuela de arte Pipo Ferrari (Lavalle 274).

En los próximos días se dará a conocer el cronograma completo de actividades. Para más información, las y los interesados podrán ingresar a las redes sociales de la Secretaría de Culturas y Turismo: @culturasyturismolujan en Instagram; y del Municipio de Luján: @municipiodelujan

lujan.gob.ar